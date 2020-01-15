Hindistan'da traktör ikiye ayrıldı...O anlar kamerada
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Hindistan'da traktör ikiye ayrıldı...O anlar kamerada

Hindistan'da aşırı yüklü bir traktör, başka bir araç tarafından çekilmesi için halatla araca bağlandı, ancak aracın hareket etmesiyle traktör ikiye ayrıldı.

15.01.2020 11:04 | Son Güncelleme: 15.01.2020 11:04
Hindistan'da traktör ikiye ayrıldı...O anlar kamerada

'da aşırı yüklü bir traktör, başka bir araç tarafından çekilmesi için halatla araca bağlandı, ancak aracın hareket etmesiyle traktör ikiye ayrıldı. Bir görgü tanığı o anları kameraya aldı.

Olay, ülkenin Uttar Pradesh eyaletindeki Faizabad şehrinde meydana geldi. Yük vagonuna aşırı yükleme yapılınca motor gücü yetmeyen traktör yolda ilerleyemedi. Bunun üzerine traktör ön kısmından başka bir araca halatla bağlandı. Diğer aracın hareket etmesiyle traktör ikiye ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Traktörün çekilme anı

Traktörün ortadan ikiye ayrılma anı


Kaynak: DHA
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