Hindistan'da trafik kazasında aynı aileden 9 kişi öldü

11.02.2020 10:36 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:36

Hindistan'ın Racastan eyaletinde otobüs ile cipin çarpışması sonucu aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Hint basınındaki haberlere göre, yetkililer, eyaletin Bhilwara bölgesinde bir otobüs ile cipin çarpıştığını bildirdi.

Kazada aynı aileden 3'ü kadın 9 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, 11 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yetkililer, yaralıların hastaneye kaldırıldığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Kaynak: AA