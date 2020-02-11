Hindistan'da trafik kazasında aynı aileden 9 kişi öldü
Hindistan'ın Racastan eyaletinde otobüs ile cipin çarpışması sonucu aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Hindistan'ın Racastan eyaletinde otobüs ile cipin çarpışması sonucu aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Hint basınındaki haberlere göre, yetkililer, eyaletin Bhilwara bölgesinde bir otobüs ile cipin çarpıştığını bildirdi.
Kazada aynı aileden 3'ü kadın 9 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, 11 kişinin yaralandığını açıkladı.
Yetkililer, yaralıların hastaneye kaldırıldığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.