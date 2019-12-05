Hindistan'da trafik kazası: 9 ölü, 10 yaralı
Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde otobüsün duran bir kamyona çarpması sonucu 9 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde otobüsün duran bir kamyona çarpması sonucu 9 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Hint haber ajansı Press Trust of India'daki (PTI) habere göre, yetkililer, eyaletin Reva bölgesinde bir otobüsün yol kenarında duran bir kamyona çarptığını bildirdi.
Başkomiser Abid Khan, yaptığı açıklamada, kazada 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 10 kişinin öldüğünü belirtti.
Yaralılar, hastanede tedavi altına alındı.