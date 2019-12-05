Hindistan'da trafik kazası: 9 ölü, 10 yaralı
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Hindistan'da trafik kazası: 9 ölü, 10 yaralı

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde otobüsün duran bir kamyona çarpması sonucu 9 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

05.12.2019 09:52 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:52
Hindistan'da trafik kazası: 9 ölü, 10 yaralı

'ın Madya Pradeş eyaletinde otobüsün duran bir kamyona çarpması sonucu 9 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Hint ajansı Press Trust of 'daki (PTI) habere göre, yetkililer, eyaletin Reva bölgesinde bir otobüsün yol kenarında duran bir kamyona çarptığını bildirdi.

Başkomiser Abid Khan, yaptığı açıklamada, kazada 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 10 kişinin öldüğünü belirtti.

Yaralılar, hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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