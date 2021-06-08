Hindistan'da trafik kazası: 15 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hindistan'da trafik kazası: 15 ölü

Hindistan'da trafik kazası: 15 ölü
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletine bağlı Kampur kenti yakınlarında bir otobüs ile iş makinesinin çarpışması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletine bağlı Kampur kenti yakınlarında bir otobüs ile iş makinesinin çarpışması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.

India Today'in haberine göre, Sachendi bölgesinde yolcu otobüsü ile iş makinesi çarpıştı.

Polis, kazada 15 kişinin hayatını kaybettiğini ve en az 24 kişinin de yaralandığını bildirdi.???????

Hindistan Başbakanı Narendra Modi kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine Ulusal Yardım Fonu'ndan yardım yapılacağını açıkladı.

Yetkililer, kurtarma çalışmalarının halen sürdüğünü belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

BAĞCILAR'DA MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKEN TACİZ İDDİASI; ŞÜPHELİNİN EVİ KURŞUNLANDI
BAĞCILAR'DA MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKEN TACİZ İDDİASI; ŞÜPHELİNİN EVİ KURŞUNLANDI
Son dakika haber | Diyarbakır'da bombalı araçla saldırı girişimi olayında 2 tutuklama
Son dakika haber | Diyarbakır'da bombalı araçla saldırı girişimi olayında 2 tutuklama
Bağcılar'da mahalleliyi sokağa döken taciz iddiası; şüphelinin evi kurşunlandı
Bağcılar'da mahalleliyi sokağa döken taciz iddiası; şüphelinin evi kurşunlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Murat Kurum İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Sarp Akkaya Kerimcan Durmaz Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Okay Yokuşlu Ergin Ataman Aziz Yıldırım Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hindistan'da trafik kazası: 15 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 22:44:47. #1.15#

title