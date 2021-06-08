Hindistan'da trafik kazası: 15 ölü

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletine bağlı Kampur kenti yakınlarında bir otobüs ile iş makinesinin çarpışması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletine bağlı Kampur kenti yakınlarında bir otobüs ile iş makinesinin çarpışması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.

India Today'in haberine göre, Sachendi bölgesinde yolcu otobüsü ile iş makinesi çarpıştı.

Polis, kazada 15 kişinin hayatını kaybettiğini ve en az 24 kişinin de yaralandığını bildirdi.???????

Hindistan Başbakanı Narendra Modi kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine Ulusal Yardım Fonu'ndan yardım yapılacağını açıkladı.

Yetkililer, kurtarma çalışmalarının halen sürdüğünü belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer