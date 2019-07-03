Hindistan'da trafik kazası: 12 ölü, 20 yaralı

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde otobüs ile "tuk-tuk" adı verilen mini yolcu aracının çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Chintamani bölgesinde otobüs ile tuk-tuk çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre tuk-tuk'ta bulunan 12 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA