Hindistan'da trafik kazası: 12 ölü, 20 yaralı
Hindistan'ın Karnataka eyaletinde otobüs ile "tuk-tuk" adı verilen mini yolcu aracının çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan'ın Karnataka eyaletinde otobüs ile "tuk-tuk" adı verilen mini yolcu aracının çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Chintamani bölgesinde otobüs ile tuk-tuk çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre tuk-tuk'ta bulunan 12 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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