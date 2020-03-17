Hindistan'da toplu taşıma araçları ve özel araçlar dezenfekte ediliyor - YENİ Otobüslerin dezenfekte edilmesi Özel arabanın dezenfekte edilmesi Araç sahibi Damini Gaur'un açıklaması YENİ DELHİ - Hindistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında toplu taşıma araçları dezenfekte edildi.

Otobüslerin dezenfekte edilmesi Özel arabanın dezenfekte edilmesi Araç sahibi Damini Gaur'un açıklaması YENİ DELHİ - Hindistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında toplu taşıma araçları dezenfekte edildi. İsteyen özel araç sahipleri ise araçlarını ücretsiz olarak dezenfekte ettirdi. Kaynak: AA Haberin Videosu: Hindistan'da toplu taşıma araçları ve özel araçlar dezenfekte ediliyor - YENİ