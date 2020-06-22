- Hindistan'da tırın ağırlığını kaldıramayan köprü çöktü
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- Hindistan'da tırın ağırlığını kaldıramayan köprü çöktü

- Hindistan'da tırın ağırlığını kaldıramayan köprü çöktü Hindistan'da Çin sınırına yakın bir bölgede tırın ağırlığını kaldıramayan köprünün çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

22.06.2020 15:35 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:43

- Hindistan'da tırın ağırlığını kaldıramayan köprü çöktü

YENİ DELHİ - Hindistan'da Çin sınırına yakın bir bölgede tırın ağırlığını kaldıramayan köprünün çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Hindistan'da Çin sınırındaki Uttarakhand bölgesinde bir köprü inşaat aracı taşıyan tırın ağırlığını kaldıramayınca çöktü. Olay anına ait ortaya çıkan görüntülerde o sırada bir kişinin tırın arkasında köprüde yürüdüğü görülüyor. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, köprüde yürüyen kişinin olaydan yara almadan kurtulduğu tır şoförü ve içindeki diğer kişinin ise yaralandığı belirtildi.

- Hindistan'da tırın ağırlığını kaldıramayan köprü çöktü

Kaynak: İHA

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