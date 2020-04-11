Hindistan'da termik santralde kaza: 2 ölü, 4 kayıp Hindistan'da bir termik santralde, atık toplama havuzundaki çatlaktan akan kül ve çamurun altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti, kayıp 4 kişi ise aranıyor.

Hindistan'da bir termik santralde, atık toplama havuzundaki çatlaktan akan kül ve çamurun altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti, kayıp 4 kişi ise aranıyor. Ülke basınında yer alan habere göre, Madya Pradeş eyaletinde Singrauli bölgesindeki Reliance Power Termik Santrali'nde atıkların biriktiği havuzdaki yarıktan kül ve çamur çevredeki tarlalara aktı. Kül ve çamur birikintisinin altında kalan 2 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi kayboldu. Yetkililer, olay yerine arama kurtarma ekiplerinin gönderildiğini belirtti. Kazanın, aynı termik santralde son bir yılda yaşanan üçüncü benzer olay olduğu ifade edildi. Kaynak: AA