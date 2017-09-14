Hindistan'da Tekne Alabora Oldu: 19 Ölü

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde yer alan Yamuna Nehri'nde bir teknenin alabora olması sonucu 19 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi kayboldu.



Hindistan'da kıdemli polis memuru Dharavath Pradeep Kumar yaptığı açıklamada, 19 kişinin hayatını kaybettiğini en az 10 kişinin kayıp olduğunu ve 11 kişinin kurtarılarak hastaneye kaldırıldığı açıklayarak teknenin 25 kişilik kapasitesini aştığını belirtti. Kumar, polisin, olayı araştırdığını belirterek tekne operatörünün soruşturma altında olduğunu belirtti.



(İHA)