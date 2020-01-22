Hindistan'da tecavüz çetesinden kurtulan Türk kadın kendi ülkesinden tehdit alıyor

22.01.2020 13:32 | Son Güncelleme: 22.01.2020 13:32

Hindistan'da motosikletli bir çetenin saldırısına uğrayan Duygu Keskin Hatton ve eşi, sosyal medyada Türkiye'den de tehdit mesajları aldıklarını söyledi. Türkiye'ye dönüş yolunda olduklarını ifade eden Keskin, söz konusu tehditler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.



euronews Türkçe'ye yaşadıklarını anlatan Duygu Keskin, "Türkiye'nin her yerinden çok olumlu mesajlar aldım. Fakat saldırıyı hak ettiğimiz, ölmemiz gerektiği, Türkiye'ye geldiğimde kendilerinin tecavüz edecekleri, kafamı taşlarla ezecekleri gibi yorumlar almaya başladık" diyor. Euronews.com'da Görüntüle