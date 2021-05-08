Hindistan'da taş ocağında patlama: 10 ölü

Hindistan'ın güneydoğusunda bir taş ocağında meydana gelen patlamada 10 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın güneydoğusunda bir taş ocağında meydana gelen patlamada 10 kişi hayatını kaybetti.

Ülke basınındaki habere göre, Andra Pradeş eyaletinin Kadapa bölgesindeki bir taş ocağında, işçiler patlayıcı malzemeyi yerleştirmek için granitte delikler açarken patlama meydana geldi.

Yetkililer, taş ocağında meydana gelen patlamada 10 işçinin öldüğünü bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz