Hindistan'da tartışmalı vatandaşlık yasasına karşı eylemlerde kan aktı: 2 ölü
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Hindistan'da tartışmalı vatandaşlık yasasına karşı eylemlerde kan aktı: 2 ölü

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki protestolar sırasında, bir emniyet amiri ile bir sivil hayatını kaybetti. Eylemlerde, ülkede 6 yıl yaşadığını ispatlayanlara vatandaşlık hakkı tanıyan ancak Müslümanları kapsam dışında tutan yasa protesto edildi.

24.02.2020 22:27 | Son Güncelleme: 24.02.2020 22:27
Hindistan'da tartışmalı vatandaşlık yasasına karşı eylemlerde kan aktı: 2 ölü

'da, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakan Vatandaşlık Yasası'na karşı düzenlenen protestolar devam ediyor.


Hint basınındaki haberlere göre, başkent 'nin kuzeydoğusunda çıkan olaylarda Emniyet Amiri Ratan Lal ile Muhammed Furkan isimli bir sivil öldü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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