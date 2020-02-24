Hindistan'da tartışmalı vatandaşlık yasasına karşı eylemlerde kan aktı: 2 ölü

24.02.2020 22:27 | Son Güncelleme: 24.02.2020 22:27

Hindistan'da, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakan Vatandaşlık Yasası'na karşı düzenlenen protestolar devam ediyor.



Hint basınındaki haberlere göre, başkent Yeni Delhi'nin kuzeydoğusunda çıkan olaylarda Emniyet Amiri Ratan Lal ile Muhammed Furkan isimli bir sivil öldü. Euronews.com'da Görüntüle