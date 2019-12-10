Hindistan'da tartışmalı vatandaşlık yasası protesto edildi

10.12.2019 13:40 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:40

Hindistan'da ülkeye yasa dışı yollardan göç eden Müslümanlar hariç 6 dini gruba mensup olanlara vatandaşlık verilmesini öngören tartışmalı vatandaşlık yasa tasarısının, federal parlamentonun alt kanadından geçmesinin ardından ülkenin kuzeydoğu sınır eyaletlerinde protesto gösterileri düzenlendi.

Ülkenin kuzeydoğusundaki 8 eyalette etkin Kuzeydoğu Öğrencileri Örgütü (NESO), 11 saatlik eylem düzenleme kararı aldı. Gösteriler yerel saatle 05.00'te başladı.

Tüm Assam Öğrenci Birliği (AASU) lideri Samucay Bataçarya, tasarıya tepki göstererek "Kuzeydoğu zaten Bangladeş'ten büyük çapta yasa dışı akına maruz kaldı. Şimdi hükümet göç eden tüm Hindulara ve diğer dinlere mensup kişilere vatandaşlık vermeye çalışıyor. Vatandaşlığı din temelinde nasıl verebilirsiniz?" dedi.

Göstericiler, Assam'da eyalet genelinde yollarda lastik yakarak ve oturarak trafik akışına engel oldu. Mağaza ve iş yerlerinin kapalı olduğu bölgede çok sayıda araç tahrip edildi.

Protestocular, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İçişleri Bakanı Amit Şah ve Assam eyaleti Başbakanı Sarbananda Sonoval'ın posterlerini yaktı.

Daha fazla göçmenin sınır eyaletlerine taşınacağını vurgulayan göstericiler, bu durumun bölgedeki yerli halkın kültürünü ve siyasi yönetim yapısını bozacağından endişe duyuyor.

Assam Polis Şefi Baskar Mahanta, bazı göstericilerin gözaltına alındığını ve durumun kontrol altında olduğunu kaydetti.

Vatandaşlık Değişikliği Yasası

Hindistan'da tartışmalı vatandaşlık yasasına ilişkin tasarı, gece yarısı federal meclisin alt kanadı Lok Sabha'dan (Halk Meclisi) 80'e karşı 311 kabul oyuyla geçmişti.

Ülkede, gayrimüslim göçmenlerin vatandaşlık elde etmesini sağlayacak Vatandaşlık Değişikliği Yasa tasarısı, mecliste 12 saat süren görüşmenin ardından kabul edilmişti. Tasarı üst meclis Rajya Sabha'da da (Eyaletler Meclisi) oylanacak.

Tasarıya göre, özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek.

Vatandaşlık Değişikliği Yasası, kanunlaştığı takdirde 31 Aralık 2014 tarihinden önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlerin vatandaşlık elde etmesine olanak tanıyacak.

Tasarı, ülkede aynı konumdaki Müslümanların ise sınır dışı edileceği veya hapse atılacağı gerekçesiyle eleştiriliyor.

Kaynak: AA