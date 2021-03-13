Hindistan'da tapınaktan su içen Müslüman genç saldırıya uğradı
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Hindistan'da tapınaktan su içen Müslüman genç saldırıya uğradı

13.03.2021 23:21 | Son Güncelleme: 13.03.2021 23:54

Hindistan'da bir adam, tapınaktan su içtiği gerekçesiyle Müslüman gence saldırdı.

Hindistan'da bir adam, tapınaktan su içtiği gerekçesiyle Müslüman gence saldırdı.

Hindistan'da başkent Yeni Delhi yakınlarındaki Uttar Pradesh'te bulunan bir tapınaktan su içtiği için Müslüman genç acımasızca dövüldü. Adının Shringi Nandan Yadav olduğu açıklanan saldırgan, Asif isimli Müslüman çocuğu tapınaktan su içtiği gerekçesiyle önce tokatladı sonra da yere yatırarak tekmeledi. Müslüman gence yönelik saldırıya ilişkin görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması sonucu yetkililer harekete geçti. Uttar Pradesh polisi, saldırganı tutukladı.

(Abid Mazhar/İHA)

Hindistan'da tapınaktan su içen Müslüman genç saldırıya uğradı
Hindistan'da tapınaktan su içen Müslüman genç saldırıya uğradı
Hindistan'da tapınaktan su içen Müslüman genç saldırıya uğradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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