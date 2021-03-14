Hindistan'da tapınaktan su içen Müslüman çocuğa saldıran 2 kişi yakalandı

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletine bağlı Gaziabad şehrinde, bir tapınaktan su içen Müslüman çocuğa saldıran 2 kişi gözaltına alındı.

BBC'nin haberine göre, Hindistan polisi tarafından yapılan açıklamada, Müslüman çocuğu darbeden ve o sırada görüntüleri çekip Instagram'da paylaşan iki Hindu'nun gözaltına alındığı kaydedildi.

Görüntülerde, "Shringi Nandan Yadav" isimli kişinin, adını sorduktan sonra "Asif" isimli Müslüman çocuğu önce tokatladığı daha sonra yere yatırarak tekmelediği ortaya çıkmıştı.

Tapınaktan su içen Müslüman çocuğa yönelik saldırı, başkent Yeni Delhi'ye 33 kilometre uzaklıktaki Uttar Pradeş eyaletine bağlı Gaziabad'ta gerçekleşmişti.

Hindistan'da Müslümanlara yönelik saldırıların Başbakan Narendra Modi'nin iktidara geldiği 2014'ten bu yana artış gösterdiği biliniyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) verilerine göre, son bir yılda, ülkede Hindu çetelerin saldırısına uğrayan, çoğunluğu Müslüman, en az 53 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi ise yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya