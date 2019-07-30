Hindistan'da şüpheli kaza: Milletvekilini tecavüzle suçlayan kadın ve avukatı yaralandı

Hint polisi iktidar partisine mensup bir milletvekilini tecavüzle suçlayan kadın ve avukatının geçirdikleri trafik kazasının soruşturulduğunu bildirdi. Kadının ve avukatının yaralı olarak kurtuldukları kaza sırasında iki kişi hayatını kaybetti.

Bir kamyonun seyahat ettikleri araca çarpması sonucu gerçekleşen kazada ölenlerden birinin tecavüzle ilgili tanık olduğu bildiriliyor. Euronews.com'da Görüntüle