Hindistan'da Sputnik V aşısının deneyleri başlıyor
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Hindistan'da Sputnik V aşısının deneyleri başlıyor

15.11.2020 16:17 | Son Güncelleme: 15.11.2020 16:21
Hindistan'da Sputnik V aşısının deneyleri başlıyor

Dünyanın tescil edilen ilk koronavirüs (Covid-19) aşısı olan Sputnik V aşısının klinik deneyleri gelecek Hindistan'da hafta başlayacağı açıklandı.

Dünyanın tescil edilen ilk koronavirüs (Covid-19)  aşısı olan Sputnik V aşısının klinik deneyleri  gelecek Hindistan'da hafta başlayacağı açıklandı.

Dünyanın tescil edilen ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V aşısının klinik deneyleri  gelecek hafta Hindistan'da başlayacağı açıklandı. Şimdiye kadar 180'den fazla gönüllünün kaydolduğu çalışmalara insan üzerindeki klinik deneyleri önümüzdeki hafta başlayacak.

Rusya'nın Covid-19 için Sputnik V aşısının ilk partisinin, aşının faz 2 ve faz 3 denemelerinin yapılacağı Ganesh Shankar Vidyarthi Tıp Koleji'ne gelecek hafta ulaşması bekleniyor.

180 KİŞİ GÖNÜLLÜ OLARAK KAYDOLDU

Sputnik V aşısında yeralan bir yetkili, Hindistan'daki denemeler için 180 kadar gönüllünün kayıt olduğunu belirtti.  Araştırma başkanı Saurabh Agarwal, uygulanacak aşının dozajını belirleneceğini ifade ederek," Bir doz verilecek ve daha fazla doza ihtiyaç duyup duymadıklarını belirlemek için gönüllülerin durumu izlenecek "dedi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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