SPOR Hindistan'da spor müsabakasında tribün çöktü: 100'den fazla yaralı
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SPOR Hindistan'da spor müsabakasında tribün çöktü: 100'den fazla yaralı

23.03.2021 09:56 | Son Güncelleme: 23.03.2021 10:25

Hindistan'da spor müsabakasında tribün çöktü: 100'den fazla yaralıHindistan, (DHA)- Hindistan'ın Telangana eyaletinde düzenlenen 47'nci Küçükler Ulusal Kabaddi Şampiyonası'nda, müsabakayı izleyen yüzlerce kişinin oturduğu tribün çöktü.

Hindistan'da spor müsabakasında tribün çöktü: 100'den fazla yaralı

Hindistan, (DHA)- Hindistan'ın Telangana eyaletinde düzenlenen 47'nci Küçükler Ulusal Kabaddi Şampiyonası'nda, müsabakayı izleyen yüzlerce kişinin oturduğu tribün çöktü. Kazada 100'den fazla kişinin yaralandığı duyuruldu.

Olay, Hindistan'ın Telangana eyaletindeki Suryapet kentinde meydana geldi. Kentte düzenlenen 47'nci Küçükler Ulusal Kabaddi Şampiyonası'nda, müsabakayı izlemek için gelen ziyaretçilerin oturduğu tribün çöktü. Kazada, 100'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Hindistan medyası, can kaybı olmadığını; yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu duyurdu. Tribünün çökme anları ise saniye saniye amatör kameralara yansıdı.

SPOR Hindistan'da spor müsabakasında tribün çöktü: 100'den fazla yaralı
SPOR Hindistan'da spor müsabakasında tribün çöktü: 100'den fazla yaralı
SPOR Hindistan'da spor müsabakasında tribün çöktü: 100'den fazla yaralı
SPOR Hindistan'da spor müsabakasında tribün çöktü: 100'den fazla yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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