Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 9 bin 971 arttı Hindistan'da son 24 saatte 9 bin 971 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Hindistan'da son 24 saatte 9 bin 971 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 296 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı sayısı 6 bin 946'ya ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 9 bin 971 yeni vaka kayda geçerken, bununla günlük vaka artışında yine bir rekor yaşandı. Toplam vaka sayısı 247 bin 40'a çıktı.

Hindistan'da bugüne kadar 119 bin 293 kişi iyileşti.

Filipinler'de 958 yeni vaka

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de cumadan bu yana 958 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı 994'e yükseldi.

Ülkede, 958 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 21 bin 340'a çıktı.

Filipinler'de şimdiye kadar Kovid-19 bulaşan 4 bin 441 kişi de iyileşti.

Kaynak: AA