Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 380 kişi hayatını kaybetti
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Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 380 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 380 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 380 kişi hayatını kaybetti
16.06.2020 10:29 | Son Güncelleme: 16.06.2020 10:32

Hindistan'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 380 kişi yaşamını yitirdi.

NDTV kanalının haberine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 10 bin 667 kişide daha Kovid-19'a rastlandığı ve ülkedeki toplam vaka sayısının 343 bin 91'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, son 24 saatte 380 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 9 bin 900'e ulaştığı bildirildi.

Ülkede şimdiye kadar virüs bulaşan 180 bin 13 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Dünyada en fazla vaka görülen 4. ülke

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 4. ülke konumunda bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak küresel salgına dönüştü.

Dünya genelinde vaka sayısı 8 milyon 120 bini aşarken, 439 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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