Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 325 kişi hayatını kaybetti
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Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 325 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 325 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 325 kişi hayatını kaybetti
15.06.2020 11:33 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:37

Hindistan'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 325 kişi yaşamını yitirdi.

NDTV kanalının haberine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 11 bin 502 kişide daha Kovid-19'a rastlandığı ve ülkedeki toplam vaka sayısının 332 bin 424'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, son 24 saatte 325 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 9 bin 520'ye ulaştığı bildirildi.

Ülkede şimdiye kadar virüs bulaşan 169 bin 798 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Dünyada en fazla vaka görülen 4. ülke

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 4. ülke konumunda bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak küresel salgına dönüştü.

Dünya genelinde vaka sayısı 8 milyonu aşarken, yaklaşık 436 bin kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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