Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 4 bin kişi hayatını kaybetti
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Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 4 bin kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 4 bin kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Nuri Aydın - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da son 24 saatte 4 bin ölüm kaydedildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da son 24 saatte 4 bin ölüm kaydedildi.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken 343 bin 144 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor.

Günlük olarak en fazla vaka ve ölüm kaydedilen ülke olan Hindistan'da toplam vaka sayısı 24 milyon 46 bin 809'a, toplam can kaybı sayısı 262 bin 317'ye yükseldi.

Ülkede 3 milyon 704 bin 893 hastanın tedavisi sürüyor.

Aşılama kampanyası

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan Hindistan'da aşılama kampanyasının başlatıldığı 16 Ocak'tan bu yana 179 milyon 298 bin 584 doz aşı yapılsa da kampanya henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Dünyanın en büyük aşı üreticisi konumundaki Hindistan Serum Enstitüsünün (SII) Üst Yöneticisi (CEO) Adar Poonawalla, Financial Times gazetesine verdiği röportajda, aşı sıkıntısı olduğu ve bunun birkaç ay süreceği uyarısında bulunmuştu.

AstraZeneca firmasıyla üretim anlaşması bulunan ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Kovid-19 Aşıları Erişim Programı için de aşı üretmeyi taahhüt eden enstitünün acil iç talebine yanıt vermek zorunda olması dünyadaki aşı tedarikini de olumsuz etkileyebilir.

ABD, İngiltere, Almanya ve diğer ülkeler Hindistan'a ilaç, test kiti ve tıbbi oksijen yardımlarının yanı sıra aşı yapımında kullanılan maddelerin ihracını yoğunlaştırdı.

ABD'nin Yeni Delhi Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dabiel B. Smith, ülkeye ulaştırılan aşı bileşenlerinin 20 milyon AstaZeneca aşısının üretilmesine yardımcı olacağını açıkladı.

Poonawalla, aşı üretiminde gerekli bazı ham maddeler için uygulanan ambargonun kaldırılması amacıyla ABD Başkanı Joe Biden'a çağrı yapmıştı.

ABD, aşı üretimini desteklemek için Kovid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarından feragat edilmesini gündeme getirmişti. Böyle bir adımın da Hindistan'daki aşı üretimini canlandıracağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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