Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 3 bin 460 kişi öldü
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Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 3 bin 460 kişi öldü

Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 3 bin 460 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Nuri Aydın - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, son 24 saatte 3 bin 460 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, son 24 saatte 3 bin 460 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 165 bin 553 vaka, son 46 günün en düşük vaka sayısı olurken virüs nedeniyle 3 bin 460 kişi öldü.

Hindistan'da toplam vaka sayısı 27 milyon 894 bin 800'e, toplam can kaybı ise 325 bin 972'ye yükseldi. İyileşenlerin sayısı da 25 milyon 454 bin 320'ye çıktı.

Ülkedeki vaka sayısı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Nisan'da 300 binin ve 30 Nisan'da 400 binin üzerine çıkmıştı.

Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının, belirtilenden çok daha yüksek olabileceğini söylüyor.

Başbakan Modi'den Kovid-19'dan anne ve babasını kaybeden çocuklara destek

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, dün, salgında her iki ebeveynini kaybeden çocuklara maddi yardımda bulunulacağı, ücretsiz eğitim ve sağlık sigortası desteği sağlanacağını açıkladı.

Ülkenin kuzeyinde yer alan Haryana eyaletinin Başbakanı Manohar Lal Khattar, eyaletteki Kovid-19 kısıtlamalarının 7 Haziran'a kadar uzatıldığını ve eğitim kurumlarının 15 Haziran'a kadar kapalı olacağını duyurdu.

Uygulanan aşı sayısı 212 milyonu geçti

Bu arada, ülkede 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında yaklaşık 212 milyon 66 bin doz aşı yapıldığı bildirildi.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama, henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre Hindistan, "dünyada en fazla vakanın görüldüğü ikinci, en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke" olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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