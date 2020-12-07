- Hindistan'da son 24 saatte 33 bin korona vakası kaydedildi
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- Hindistan'da son 24 saatte 33 bin korona vakası kaydedildi

07.12.2020 10:47 | Son Güncelleme: 07.12.2020 11:00

- Hindistan'da son 24 saatte 33 bin korona vakası kaydedildi Hindistan Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 33 bin yeni korona virüs vakası tespit edildiğini duyurdu.

- Hindistan'da son 24 saatte 33 bin korona vakası kaydedildi

YENİ DELHİ - Hindistan Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 33 bin yeni korona virüs vakası tespit edildiğini duyurdu.

Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama göre, ülkede son 24 saatte 33 bin yeni korona virüs vakası kaydedildi. Ülke genelindeki toplam korona virüs vaka sayısı 9 milyon 677 bin 203'a yükseldi. Ülkede son 24 saatte 391 kişinin korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, korona virüsten ölenlerin sayısı 140 bin 590 olarak açıklandı.

Hindistan, 15 milyon 159 bin 529 korona virüs vakası görülen ABD'nin ardından dünyada en çok vaka görülen 2. ülke konumunda bulunuyor. Hindistan sağlık yetkilileri, festival sezonundaki kalabalık pazarlar ve caddelerin yoğun olması göz önüne alınırken günlük vaka sayısının en az 50 bin olmasının beklendiğini vurguladı.

Hindistan'da Eylül ayında bir günde 97 bin korona virüs vakası görülmüştü.

- Hindistan'da son 24 saatte 33 bin korona vakası kaydedildi
- Hindistan'da son 24 saatte 33 bin korona vakası kaydedildi
- Hindistan'da son 24 saatte 33 bin korona vakası kaydedildi
- Hindistan'da son 24 saatte 33 bin korona vakası kaydedildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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