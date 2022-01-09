Hindistan'da son 24 saatte 159 binden fazla Kovid-19 vakası kaydedildi

YENİ Hindistan'da son 24 saatte 159 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 327 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başından bu yana kaydedilen can kaybı sayısının 483 bin 790 olduğu bildirildi.

Açıklamada, son 24 saate tespit edilen 159 bin 632 vakayla toplam vaka sayısının 35 milyon 528 bin 4'e çıktığı kaydedildi.

Ülkedeki Omicron varyantı vakalar ise 3 bin 623 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık yetkilileri Omicron'un Hindistan'da baskın varyant haline geldiğini belirterek, salgında 3'üncü dalga uyarısı yaptı.

Vaka sayılarının son günlerde artışta olduğu ülkede, Maharaştra 41 bin 434 vaka ile en çok vakanın görüldüğü eyalet olurken, başkent Yeni Delhi'de 20 bin 181 vaka ile mayıs ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Bazı şehirlerde gece sokağa çıkma yasağı dahil kısıtlamalar artırıldı.

Ülke genelinde 1 milyar 515 milyon 760 binden fazla doz aşı uygulandı.

AA / Corey Blackman - Son Dakika Haberleri

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