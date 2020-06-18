Hindistan'da son 24 saatte 12 bin 881 yeni Kovid-19 vakası görüldü
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Hindistan'da son 24 saatte 12 bin 881 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Hindistan'da son 24 saatte 12 bin 881 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü, 334 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da son 24 saatte 12 bin 881 yeni Kovid-19 vakası görüldü
18.06.2020 09:45 | Son Güncelleme: 18.06.2020 09:45

Hindistan'da son 24 saatte 12 bin 881 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü, 334 kişi hayatını kaybetti.

NDTV kanalının haberine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 12 bin 881 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, ülkede toplam vaka sayısının 366 bin 946'ya yükseldiği belirtildi.

Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 334 kişinin yaşamını yitirdiği, toplam ölü sayısının 12 bin 237'ye çıktığı kaydedildi.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşen kişi sayısı da 7 bin 390 artışla 194 bin 325'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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