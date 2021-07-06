Hindistan'da son 111 günün en düşük vaka sayısı

Hindistan'da korona virüs salgınında son 24 saatte 34 bin 703 yeni vaka tespit edilmesiyle son 111 günün en düşük günlük vaka sayısı kaydedildi.

Hindistan'da korona virüs salgınında son 24 saatte 34 bin 703 yeni vaka tespit edilmesiyle son 111 günün en düşük günlük vaka sayısı kaydedildi.

Korona virüsten en kötü etkilenen ülkelerden Hindistan'da salgınla mücadele devam ediyor. Mayıs ayında günlük vaka sayısının 400 bine ulaştığı ülkede günlük tablodaki düşüş sürüyor. Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ülke genelinde son 24 saatte 34 bin 703 yeni vaka tespit edildiği, bu sayının son 111 günün en düşük günlük vaka sayısı olduğu belirtildi. Son veriyle birlikte ülkedeki toplam vaka sayısı 30 milyon 619 bin 932'ye yükseldi. Ülkede son 24 saatte 883 kişi ise virüse yenik düşerken, toplam can kaybı sayısı 403 bin 281'e ulaştı. Son 24 saatte 51 bin 864 kişinin virüsü yenerek sağlığına kavuştuğu ülkede iyileşenlerin toplam sayısı 29 milyon 752 bin 294'e çıktı. İyileşme oranı yüzde 97.17'ye ulaşırken, aktif vaka sayısı ise 464 bin 357 olarak açıklandı.

357 MİLYON DOZDAN FAZLA AŞI YAPILDI

Hindistan Sağlık Bakanlığı, Ocak ayında başlatılan aşılama programında şu ana kadar 357 milyon 553 bin 612 doz aşı yapıldığını bildirdi. Günlük vaka sayılarındaki düşüşe rağmen sağlık uzmanları, aşılamanın salgını durdurabilecek seviyeye ulaşmadığını belirterek Hindistan'ın yeni bir virüs dalgası riski altında olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Yaklaşık 1.4 milyar nüfuslu Hindistan, dünya genelinde en çok korona virüs vakasının tespit edildiği 2., en çok ölümün kaydedildiği 3. ülke konumunda bulunuyor.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı