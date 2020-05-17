Hindistan'da sokağa çıkma yasağında yaklaşık 122 milyon kişinin işsiz kaldığı tahmini
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Hindistan'da sokağa çıkma yasağında yaklaşık 122 milyon kişinin işsiz kaldığı tahmini

YENİ Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlem olarak 24 Mart'ta uygulamaya konan sokağa çıkma yasağının nisan ayında 122 milyondan fazla kişinin işini kaybetmesine sebep olduğu tahmin ediliyor.

Hindistan'da sokağa çıkma yasağında yaklaşık 122 milyon kişinin işsiz kaldığı tahmini
17.05.2020 14:04 | Son Güncelleme: 17.05.2020 14:04

YENİ Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlem olarak 24 Mart'ta uygulamaya konan sokağa çıkma yasağının nisan ayında 122 milyondan fazla kişinin işini kaybetmesine sebep olduğu tahmin ediliyor.

Düşünce kuruluşu "Hint Ekonomisi İzleme Merkezi"nin yayımladığı rapora göre, işlerini kaybedenlerin yarısına yakını genç çalışanlar oldu. Nisan ayı boyunca 20'li yaşlardaki 27 milyon ve 30'lu yaşlarındaki 33 milyon çalışan işini kaybetti.

Hindistan'da Başbakan Nerandra Modi liderliğindeki Hindistan Halk Partisi hükümeti işsizlik ilgili verilerini henüz yayımlamazken, kuruluşun hane halkı anketlerine dayandırdığı rapor salgının istihdam piyasasındaki yıkıcı etkisini ortaya koydu.

İşini kaybedenler arasında maaşlı çalışanların küçük esnaf ve tüccarlar ile yevmiyeli işçilere göre daha fazla olduğuna dikkat çekilen raporda, bunun istihdam piyasası ve ekonomik toparlanma üzerinde kalıcı etkiler yaratmasının beklendiği belirtildi.

Raporda işini kaybedenlerin yüzde 86'sının erkekler olduğu kaydedildi.

Hindistan'da Başbakan Nerandra Modi liderliğindeki Hindistan Halk Partisi hükümeti 23 Mart'ta salgınla mücadele için ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. 21 gün sürmesi öngörülen sokağa çıkma yasağı 13 Nisan'da uzatılmıştı.

Yaklaşık 1,3 milyar nüfuslu ülkede, yasak nedeniyle metropollerde mahsur kalan binlerce işçi protesto düzenlemiş, bazı sığınmacı kamplarına gıda maddeleri ulaştırılamadığı belirtilmişti.

Hükümet 4 Mayıs'tan itibaren ülkeyi kırmızı, turuncu ve yeşil risk bölgelerine ayırarak tecrit ve sosyal mesafe tedbirlerinin kademeli olarak uygulanmasına karar vermişti.

Başbakan Modi, 12 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, salgının yol açtığı ekonomik sıkıntıları giderebilmek için 265 milyar dolarlık ekonomik yardım paketi hazırladıklarını duyurmuştu.

Modi, yardım paketinin işçiler, çiftçiler, küçük işletmeler ve vergi mükellefleri için olduğunu söylemişti.

Hindistan'da bugüne kadar 91 bin 314 vaka görülürken, virüs nedeniyle 2 bin 897 kişi hayatını kaybetti. Virüs bulaşan 34 bin 581 kişi iyileşti, 53 bin 836 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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