Hindistan'da sokağa çıkma yasağına uymayanlara dayak Hindistan'da ilan edilen sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlar güvenlik güçleri tarafından sopa ile dövülerek evlerine gönderiliyor.

Hindistan'da ilan edilen sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlar güvenlik güçleri tarafından sopa ile dövülerek evlerine gönderiliyor.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgınıyla ülkeler her geçen gün tedbirlerini arttırmaya devam ediyor. Hindistan, ülkede etkisini arttıran korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 21 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yetkililer, sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara sert bir şekilde sopalı müdahalede bulunarak evlerine yollamaya çalışırken, vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulundu.

Hindistan'da toplam korona virüs vakası 716'ya, hayatını kaybedenler ise 14 kişiye ulaştı. - YENİ DELHİ

Kaynak: İHA