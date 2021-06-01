Hindistan'da siyah mantar enfeksiyonuna yakalananların büyük kısmı diyabetli

Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) geçiren kişilerde sıklıkla görülmeye başlayan "siyah mantar" olarak bilinen göz hastalığı "mukormikoz"a Gurugram kentinde yakalananların yüzde 85'inin diyabet hastası olduğu tespit edildi.

Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) geçiren kişilerde sıklıkla görülmeye başlayan "siyah mantar" olarak bilinen göz hastalığı "mukormikoz"a Gurugram kentinde yakalananların yüzde 85'inin diyabet hastası olduğu tespit edildi.

"Times of India" gazetesinin Haryana eyaletinde siyah mantar enfeksiyonunun en yaygın görüldüğü Gurugram'da görevli doktorların açıklamasına dayandırdığı haberine göre, siyah mantar enfeksiyonu tespit edilen 10 kişiden neredeyse 9'u diyabet hastası.

Haryana'da siyah mantardan enfekte olan 821 kişinin 222'si Gurugram'dan. Kentte, söz konusu enfeksiyon tespit edilenlerin yüzde 85'ine denk gelen 189'unun diyabet hastası olduğu belirlendi.

Daha önce steroid ve oksijen tedavisi görmeyenler var

Bu arada, Sağlık Bakanlığı verileri, Gurugram'daki birçok siyah mantar hastasının, Kovid-19 hastalarına uygulanan steroid ve oksijen destekli tedavi öyküsü olmadığını ortaya koydu.

Kentteki 222 kişiden 44'üne oksijen ve 29'una da steroid tedavileri hiç uygulanmadı.

Söz konusu 222 kişinin, 57'si 19-45 ve 94'ü 46-60 yaş aralığındayken 70'i 61 yaş üstü ve 18 yaş altı da bir hasta var.

Gurugram Sağlık İdaresi Yöneticisi Virender Yadav, 165'i erkek, 57'si kadın olan 222 kişiden 212'sinde Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Siyah mantar Hindistan'da 200'den fazla can aldı

Burundan vücuda girerek sinüsleri ve beyni etkileyen siyah mantardan enfekte olanlarda, burun tıkanıklığı, yüzde şişme, burunda siyah kabuklanma, baş, yüz ve göz ağrısı gibi belirtiler görülüyor.

Sağlık uzmanları, mantarın bağışıklık sistemi zayıf olanlara saldırdığını ifade ederek hastalığın Kovid-19 ile bağlantılı olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Doktorlar, bu hastalığın Kovid-19 hastalarına uygulanan steroid destekli tedavilerin yan etkisi olabileceğini düşünüyor.

Hindistan'da yaklaşık 10 bin kişinin enfekte olduğu siyah mantar hastalığı 200'den fazla kişinin ölümüne neden oldu.

Bangladeş'te 25 Mayıs'ta, Irak'ta da bugün birer kişi siyah mantar enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Kerala eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) geçiren kişilerde sıklıkla görülmeye başlayan mukormikoz vakalarının, solunum desteği için kullanılan oksijendeki kirlilikten kaynaklanıp kaynaklanmadığıyla ilgili inceleme başlatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen