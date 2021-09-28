Hindistan'da şiddetli yağışların neden olduğu felaketlerde 17 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Hindistan'da şiddetli yağışların neden olduğu felaketlerde 17 kişi hayatını kaybetti

AA / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel
Hindistan'da şiddetli yağışların neden olduğu felaketlerde 17 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı felaketlerde son 2 günde 17 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı felaketlerde son 2 günde 17 kişi yaşamını yitirdi.

Hindustan Times'ın haberine göre, ülkenin güneybatısında bulunan Maharashtra eyaletinde şiddetli yağışlar ile mücadele sürüyor.

"Gulab" kasırgasının etkisi altındaki eyaletin merkezinde 10, Vidarbha'da 6 ve Nashik'te 1 kişi şiddetli yağışların neden olduğu felaketlerde hayatını kaybetti.

Öte yandan yağışlar sonrası eyaletteki barajların neredeyse tamamında doluluk oranının yüzde 90'ın üzerine çıktığı ve birçoğunun taştığı bildirildi.

Hindistan Hava Kuvvetlerine bağlı helikopterlerin de katıldığı kurtarma çalışmaları devam ederken, baraj yakınlarında çok sayıda köy tahliye edildi.

AA / Şeyma Uzundere - Son Dakika Haberleri
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Haber: Hindistan'da şiddetli yağışların neden olduğu felaketlerde 17 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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