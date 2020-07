Hindistan'da şiddetli yağışlar zarar vermeye devam ediyor Hindistan'da son dönemde etkili olan şiddetli yağışın ardından Anna Nagar bölgesinde bir ev sel sularına kapıldı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de ve çevresinde etkili olan şiddetli yağışlar devam ediyor. Ülkenin Anna Nagar bölgesinde şiddetli yağışlar sonucu bir ev sel sularına kapıldı. O anlar ise kameralar tarafından an be an kaydedildi. Şiddetli yağışlar sonucu bölgede bulunan bazı evler de kullanılmaz hale geldi. Olay yerine sevk edilen Merkezi Kaza ve Travma Hizmetleri (CATS) ve itfaiye ekipleri kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Sel sularına kapılan evin boş olduğu öğrenildi. Olayda yaralı ve can kaybının olmadığını öğrenildi.

Pushpa adlı mahalle sakini, "Şiddetli yağış, evin sel sularına kapılmasına neden oldu. Sel suları, inşaat halinde olan bir parkta çökmeye neden oldu" dedi.

Öte yandan, Hindistan'da son dönemde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle özellikle Mumbai ve başkent Yeni Delhi'de su baskınları yaşanıyor. - YENİ DELHİ

Kaynak: İHA