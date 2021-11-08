Hindistan'da şiddetli yağışlar sele yol açtı

Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinin başkenti Chennai'de şiddetli sağanak sele neden oldu.

Hindustan Times'ın haberine göre, Chennai ve komşu bölgelerini vuran şiddetli yağışlar nedeniyle 500'den fazla kişi tahliye edilerek geçici barınaklara yerleştirildi.

Hindistan Meteoroloji Dairesinden (IMD) yapılan açıklamada, 10-11 Kasım'da Tamil Nadu'nun bazı kesimlerinde şiddetli yağışların beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, yağışların gelecek beş gün boyunca Kerala ve Andhra Pradeş'in güney kıyılarında da hafif ila orta şiddette etkili olabileceği belirtildi.

Chennai'de yollar sular altında kaldı

BBC'nin haberine göre, Chennai ve civarında sellerden kaynaklı can kaybı bildirilmedi ancak eyalet yetkilileri, halkın alçak bölgelerden tahliye edilmesi için uyarılar yayınladı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, durumun, eyalette 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği 2015'teki sel felaketi kadar vahim olduğunu söyledi.

Yerel basındaki görüntülerde, ağaçların ve arabaların sular altında kalması, yükselen suların yolları kapatması yer aldı.

Görüntülerde, çamurlu kahverengi sular evlere dolarken insanların lastik botlarla kurtarıldığı görüldü.

Chennai'nin bazı bölgelerine, elektrik çarpması riskine karşı birkaç saat elektrik verilmedi.

Ulusal Afet Müdahale Gücü ve ordunun kurtarma çalışmalarına yardım ettiği belirtildi.

Meteoroloji yetkilileri, Tamil Nadu'nun farklı bölgelerinde 48 saat boyunca şiddetli yağışların devam etmesinin beklendiğini aktararak, yetkililerden eğitim kurumları için iki günlük tatil ilan etmelerini istedi.

Chennai belediyesi, şehir genelinde yardım merkezleri ve sağlık kampları açtığını, sel mağdurlarına yiyecek dağıttığını söyledi.

Tamil Nadu eyaleti Başbakanı MK Stalin de Chennai'nin diğer 11 ilçeyle birlikte aşırı yağıştan etkilendiğini ve tüm bakanlarından kurtarma çabalarına yardım etmelerini istediğini söyledi.

Uzmanlar, yılın bu zamanında şehir sık ??sık şiddetli yağışlarla karşılaşsa da kontrolsüz gelişim ve kötü şehir planlamasının yıkıma ve kaosa yol açtığını, küresel ısınmanın neden olduğu iklim değişikliğinin de soruna katkıda bulunduğunu, aşırı yağışları daha olası ve daha sık hale getirdiğini söylüyor.

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