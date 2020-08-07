Hindistan'da şiddetli yağış: 15 ölü YENİ Hindistan'ın Kerala eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı heyelanda en az 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

YENİ Hindistan'ın Kerala eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı heyelanda en az 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

NDTV kanalındaki habere göre, eyaletin İdukki bölgesinde etkili olan yağışlar nedeniyle günün erken saatlerinde heyelan meydana geldi.

Yetkililer, şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelanda ilk belirlemelere göre 15 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Afetin etkili olduğu bölgede 50'den fazla kişinin mahsur kaldığı tahmin edilirken, bu kişilere yönelik arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Afette, 15 kişi kurtarılırken yaklaşık 2 bin kişi de evlerinden tahliye edilip acil yardım kamplarına yerleştirildi. Heyelan sırasında 20 ev toprak altında kaldı.

Öte yandan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerden ötürü duyduğu üzüntüyü belirtti.

Modi, yaşamını yitirenlerin yakınlarına 2 bin 670 dolar, yaralılara da yaklaşık 670 dolar tazminat ödeneceğini bildirdi.

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

Kaynak: AA