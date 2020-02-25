Hindistan'da şiddetli protesto gösterileri: En az 7 ölü, 150 yaralı

25.02.2020 18:57 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:57

Hindistan'da, tartışmalı vatandaşlık yasasına karşı başlatılan protestolarda başkent Yeni Delhi'de az 7 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 150 kişi yaralandı.



Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan, ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen yasa, ülke genelinde son üç aydır yoğun bir şekilde protesto ediliyor. Gösterilerde, yasayı savunanlar ve karşı çıkanlar arasında sık sık arbede yaşanıyor. Euronews.com'da Görüntüle