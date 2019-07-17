Hindistan'da sel sonrası ölü sayısı 50'ye yükseldi

Hindistan 'da yoğun yağışlar sonucu meydana gelen selde ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi.

Hafta başından beri etkili olan yoğun yağışlar Hindistan'da hayatın durmasına sebep olurken, can kaybı sayısı 50'yi buldu. Yetkililer, yağışlardan 4,5 milyon insanın etkilendiğini bildirdi. Meteoroloji yoğun yağışların önümüzdeki 2-3 gün daha devam edeceğini duyurdu.

Kaynak: DHA