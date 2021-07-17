Hindistan'da sel felaketi

Hindistan'da şiddetli yağışların Mumbai kentinde sokalar sular altında kaldı.

Hindistan'da şiddetli yağışların Mumbai kentinde sokalar sular altında kaldı.

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai'de sağanak yığışın ardından sel meydana geldi. Mumbai'de iki gündür devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle kentin birçok mahallesi sular altında kaldı. Yollardaki su birikintileri nedeniyle yollar trafiğe kapatıldı. Maharaştra Meteoroloji Departmanı tarafından yapılan açıklamada, yapışların 24 saat daha süreceği duyuruldu. Can kaybı ve yaralıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Tren seferleri geçici olarak askıya alındı

Sel ve devam eden yığış nedeniyle Mumbai'deki Vadala ve Mankhurd bölgeleri arasında tren seferlerin yanı sıra, Matunga ve Mulund bölgeleri arasındaki tren seferleri geçici olarak askıya alındı. Mumbai'deki diğer bölgelerde ise tren seferleri en az 25 dakikalık bir gecikme yaşadı. - MUMBAİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı