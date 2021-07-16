Hindistan'da sel felaketi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hindistan'da sel felaketi

Hindistan'da sel felaketi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hindistan'da şiddetli yağışların Mumbai kentinde sokalar sular altında kaldı.

Hindistan'da şiddetli yağışların Mumbai kentinde sokalar sular altında kaldı.

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai'de sağanak yığışın ardından sel meydana geldi. Mumbai'de iki gündür devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle kentin birçok mahallesi sular altında kaldı. Yollardaki su birikintileri nedeniyle yollar trafiğe kapatıldı. Maharaştra Meteoroloji Departmanı tarafından yapılan açıklamada, yapışların 24 saat daha süreceği duyuruldu. Can kaybı ve yaralıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Tren seferleri geçici olarak askıya alındı

Sel ve devam eden yığış nedeniyle Mumbai'deki Vadala ve Mankhurd bölgeleri arasında tren seferlerin yanı sıra, Matunga ve Mulund bölgeleri arasındaki tren seferleri geçici olarak askıya alındı. Mumbai'deki diğer bölgelerde ise tren seferleri en az 25 dakikalık bir gecikme yaşadı. - MUMBAİ

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Hindistan'da sel felaketi
Hindistan'da sel felaketi
Hindistan'da sel felaketi
Hindistan'da sel felaketi
Hindistan'da sel felaketi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sel felaketinin vurduğu Rize'de umutlu bekleyiş! Kayıp iki kişi için arama çalışmaları devam ediyor
Sel felaketinin vurduğu Rize'de umutlu bekleyiş! Kayıp iki kişi için arama çalışmaları devam ediyor
Almanya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e yükseldi.
Almanya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e yükseldi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Seda Sayan Düm Tek Tek Deniz Akkaya
Spor Ali Koç Metin Oktay Şenol Güneş Abdullah Avcı Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hindistan'da sel felaketi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 15:47:44. #1.16#

title