Hindistan'da sel felaketi Hindistan'ın Gucarat eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle caddeler ve sokaklar sular altında kaldı.

Hindistan'ın Gucarat eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle caddeler ve sokaklar sular altında kaldı.

Hindistan'ın Gucarat eyaletinin kuzey bölgelerinde muson yağışları sel felaketine yol açtı. Sel nedeniyle, bir pazar yeri, caddeler, sokaklar ve çiftlikler sular altında kalırken nehirler taştı. Saurashtra ve Kutch bölgelerinde birçok kişi sel sularıyla sürüklenirken bazıları ise evlerinde mahsur kaldı.

Hindistan Meteoroloji Servisi, şiddetli yağışların devam edeceği konusunda uyarıda bulundu.

(Abid Mazhar/İHA)

Kaynak: İHA