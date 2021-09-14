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Hindistan'da sel: 3 ölü, 5 kayıp

AA / Emel Öz - Haberler | Güncel
Hindistan'da sel: 3 ölü, 5 kayıp

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı sellerde 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi kayboldu.

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı sellerde 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi kayboldu.

Ülke basınındaki habere göre, yetkililer Rajkot ve Jamnagar bölgelerinde şiddetli yağışların sellere neden olduğunu kaydetti.

Sellerde 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin kaybolduğunu bildiren yetkililer, binlerce kişinin tahliye edildiğini belirtti.

Kayıpları arama çalışmalarının başlatıldığını ifade eden yetkililer, okullarda eğitime ara verildiği bilgisini paylaştı.

Hindistan Meteoroloji Departmanı, Gujarat'ta yağışların 18 Eylül'e kadar sürmesinin beklendiğini duyurdu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Emel Öz - Son Dakika Haberleri
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