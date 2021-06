Son dakika haberleri... Hindistan'da sayılar revize edildi, günlük can kaybında dünya rekoru kırıldıSon 24 saatte koronadan 6 bin 148 kişi hayatını kaybetti

YENİ DELHİ - Hindistan'ın en fakir eyaletlerinden Bihar'da yetkililerin korona virüse bağlı günlük can kaybı sayısını revize etmesinin ardından son 24 saatte 6 bin 148 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Böylece Covid-19 kaynaklı günlük can kaybında dünya rekoru kırılmış oldu.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında ikinci dalganın etkisiyle mücadele edilen Hindistan'da günlük vaka sayısında yeniden artış görülürken, virüse bağlı günlük can kaybında da dünya rekoru kırıldı. Hindistan Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 94 bin 52 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 29 milyon 2 bini geçtiğini açıkladı.

Hindistan'ın en fakir eyaletlerinden Bihar'da ise yetkililer, daha önce korona virüse bağlı günlük can kaybının 5 bin 500'ün altında olduğunu açıklamıştı. Biharlı yetkililer, salgının başından bu yana ilk kez veri temizleme çalışması yaparak, şu ana dek evde veya özel hastanelerde virüs nedeniyle hayatını kaybeden 3 bin 951 kişi daha olduğunu tespit etti. Biharlı yetkililerin yeni tespit edilen ölümleri mevcut sayıya eklemesi ile günlük can kaybı sayısı revize edildi. Söz konusu güncellemenin ardından ülkede son 24 saatte 6 bin 148 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğinin bildirilmesi ile salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük can kaybı sayısı kaydedilmiş oldu. Son verilerle birlikte Hindistan'da koronadan hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 359 bin 676'ya ulaştı.

Dünyada bir önceki en yüksek günlük can kaybı sayısı 12 Şubat'ta 5 bin 444 olarak ABD'de kaydedilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı