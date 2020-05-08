Hindistan'da savaş uçağı düştü

Hindistan'ın Pencap eyaletinde, Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağı düştü.

Hindistan'da savaş uçağı düştü

Hindistan, (DHA)- Hindistan'ın Pencap eyaletinde, Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağı düştü. Pilotun fırlatma koltuğu ile atladığı belirtildi.

Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait MiG-29 tipi sava uçağı, Pencap eyaletindeki Hoshiarpur kenti yakınlarında düştü. Yerel medya, pilotun fırlatma koltuğu ile atlayarak kazadan kurtulduğu, sağlık kontrollerinin devam ettiğini bildirdi. Uçağın düşme nedeninin ise henüz belirlenemediği, incelemelerin sürdüğü ifade edildi.

Kaynak: DHA