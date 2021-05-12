Hindistan'da salgında yeni rekor: son 24 saatte 4 bin 205 ölüm
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Hindistan'da salgında yeni rekor: son 24 saatte 4 bin 205 ölüm

Hindistan'da salgında yeni rekor: son 24 saatte 4 bin 205 ölüm
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hindistan'da korona virüs salgınında son 24 saatte kaydedilen 4 bin 205 ölüm ile günlük can kaybında yeni rekora ulaşıldı.

Hindistan'da korona virüs salgınında son 24 saatte kaydedilen 4 bin 205 ölüm ile günlük can kaybında yeni rekora ulaşıldı.

Korona virüs salgınında ikinci dalganın etkisiyle sağlık sisteminin çöktüğü Hindistan'da günlük vaka ve ölüm sayıları endişe verici artış sürüyor. Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 348 bin 421 vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 23 milyon 340 bin 938'e yükseldiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle son 24 saatte 4 bin 205 kişinin hayatını kaybetmesi ile günlük ölüm sayısında rekor kırılırken, toplam can kaybı sayısı da 254 bin 197'ye yükseldi.

Hindistan'da en son en yüksek günlük ölüm sayısı 4 bin 187 ile 8 Mayıs'ta kaydedilmişti. Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının açıklanandan çok daha yüksek olabileceğini ifade ediyor.

Dünya genelinde en çok vakanın görüldüğü ülkeler sıralamasında ikinci konumda bulunan Hindistan, ölüm sayısında ise ABD ve Brezilya'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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