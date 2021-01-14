Hindistan'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi
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Hindistan'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi

14.01.2021 18:45 | Son Güncelleme: 14.01.2021 18:45
Hindistan'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi

Hindistan'ın Madhya Pradeş eyaletinde sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 24'e çıktı.

Hindistan'ın Madhya Pradeş eyaletinde sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 24'e çıktı.

Ulusal basında yer alan habere göre, yetkililer Morena bögesinde sahte içki tüketimine bağlı metil alkol zehirlenmesinden 13 kişinin daha hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bölgede sahte içkiden ölenlerinin sayısının 24'e çıktığını belirten yetkililer, ??????15 kişinin de tedavisinin devam ettiğini kaydetti.

Hindistan'ın Pencap eyaletinde geçen ağustosta sahte içki sebebiyle 86 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede 2019'da Assam eyaletinde sahte içki tüketen 133 ve Uttar Pradeş eyaletinde 80 kişi yaşamını yitirmişti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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