Hindistan'da sahte içkiden 8 kişi yaşamını yitirdi

Hindistan'ın doğusunda yer alan Bihar eyaletinde sahte içki tüketen 8 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan'ın doğusunda yer alan Bihar eyaletinde sahte içki tüketen 8 kişi hayatını kaybetti.
Ülke basınındaki habere göre, yetkililer Bihar'ın Nawada ve Begusarai bölgelerinde sahte içki tüketen 8 kişinin metil alkol zehirlenmesi nedeniyle rahatsızlandığını bildirdi.
Yetkililer, rahatsızlanan 8 kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek olayla ilgili incelemenin başlatıldığını kaydetti.
Hindistan'ın Pencap eyaletinde geçen ağustosta sahte içki sebebiyle 86 kişi hayatını kaybetmişti.
Ülkede 2019'da Assam eyaletinde sahte içki tüketen 133 ve Uttar Pradeş eyaletinde 80 kişi yaşamını yitirmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz