Hindistan'da 'Şahmeran' rüzgarı

MARDİN - Mardinli uçurtmacı Zahit Mungan'ın, Hindistan'da düzenlenen Uçurtma Festivali'nde gökyüzüne bıraktığı 3 boyutlu dev "Şahmeran" uçurtması, katılımcıların büyük beğenisini kazandı.

Hindistan'da, Türkiye, Çin, Malezya, Singapur, Fransa, Güney Afrika, Sri Lanka ve Kore'den uçurtmacıların katıldığı Uluslararası Uçurtma Festivali 12 Ocak'ta başladı. Haydararab kentinde düzenlenen festivale, Mardinli uçurtmacı Zahit Mungan 3 boyutlu 10 uçurtma ile festivale katıldı. Mungan'ın, aylarca üzerinde çalışarak yaptığı "Şahmeran" uçurtması, katılımcıların büyük beğenisini kazandı. Diğer uçurtmalarıyla da Hindistan semalarını renklendiren Mungan, "Türkiye'yi Hindistan'da temsil ediyorum. 10 ülkeden 50 uçurtma katılımcısı bulunmakta. Özel tasarımım Şahmeran ile Türkiye'yi gururla temsil ediyorum" dedi.