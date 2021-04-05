Hindistan'da rekor: Son 24 saatte 103 bin 558 vaka
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hindistan'da rekor: Son 24 saatte 103 bin 558 vaka

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Hindistan'da rekor: Son 24 saatte 103 bin 558 vaka

Hindistan'da son 24 saatte 103 bin 558 kişide koronavirüs tespit edildi.

Hindistan'da son 24 saatte 103 bin 558 kişide koronavirüs tespit edildi. Sayının ülkede salgının başından beri günlük tespit edilen vaka sayısı olduğu ifade edildi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) tüm hızıyla sürüyor. Hindistan'da son 24 saate 103 bin 558 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Bir milyar 366 milyonluk ülkede, can kaybı 165 bin 132'ye yükseldi. Hindistan, toplam vaka sayısında ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada yer alıyor. Ülkede salgının başından bu yana tespit edilen vaka sayısı 12 milyon 589 bin 67 olarak açıklanırken; bu vakalardan 11 milyon 682 bin 136'sının iyileştiği açıklandı. Ülkede aktif vaka sayısı ise 741 bin 799 olarak açıklandı.

KISITLAMALAR SIKILAŞTIRILDI

Hindistan, vaka sayılarındaki kritik artış nedeniyle yeniden karantinaya giriyor. Ülkede bu geceden itibaren Nisan ayının sonuna kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ifade edildi. Ülkede toplu taşımanın yüzde 50 kapasiteyle çalışacağı, restoran, özel ofisler, restoranlar, sinemalar, yüzme havuzları, barlar, ibadethaneler ve plajların bu süreçte kapalı kalacağı açıklandı. Öte yandan bankaların hafta içinde 2,5 saat hizmet vereceği bildirildi.

ÜLKEDE AŞILAMA PROGRAMI SÜRÜYOR

Ülkede aşılama programı tüm hızıyla sürüyor. Günlük ortalama 2 milyon 200 bin kişinin aşılandığı ülkede, şu ana kadar 75 milyon 979 bin 651 kişinin aşı olduğu duyuruldu. Bu sayı ülke nüfusunun yüzde 2.8'ine denk geliyor.


- Hindistan

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Cahit Özkan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hazal Kaya Hülya Avşar Burcu Biricik
Spor Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Hamza Hamzaoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rize Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hindistan'da rekor: Son 24 saatte 103 bin 558 vaka - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 09:56:45. #1.16#
title