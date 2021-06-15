Hindistan'da protestolara katılan aktivistler kefaletle serbest bırakıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hindistan'da protestolara katılan aktivistler kefaletle serbest bırakıldı

Hindistan'da protestolara katılan aktivistler kefaletle serbest bırakıldı
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Hindistan'da mahkeme, hükümet karşıtı protestolara katıldıkları gerekçesiyle geçen sene mayıs ayında tutuklanan üç aktivisti kefaletle serbest bıraktı.

Hindistan'da mahkeme, hükümet karşıtı protestolara katıldıkları gerekçesiyle geçen sene mayıs ayında tutuklanan üç aktivisti kefaletle serbest bıraktı.

BBC'nin haberine göre, Natasha Narwal, Devangana Kalita ve Asif Iqbl Tanha geçen yıl tartışmalı vatandaşlık yasasını protesto etmek için Delhi'deki oturma eylemine katılmış ve terörle mücadele yasası kapsamında tutuklanmıştı.

Aktivistlerin yargılandığı davanın Delhi'deki Yüksek Mahkemede görülen duruşmasında karara varıldı. Mahkeme, ayaklanmalar başlamadan önce protestolara katıldığı için geçen yıl mayıs ayında tutuklanan aktivistler Narwal, Kalita ve Tahna'nın kefaletle serbest bırakılmasına hükmetti.

Mahkemenin kararında ayrıca devletin muhalefeti bastırma kaygısıyla, anayasal güvence altına alınan protesto hakkı ile terörist faaliyetler arasındaki çizgiyi bulanıklaştırmaya çalışmasından duyulan rahatsızlığa dikkat çekilerek bu düşünce tarzının güçlenmesinin demokrasi adına olumsuz sonuçlar yaratacağı vurgulandı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını kullanarak muhalefeti bastırmakla suçlanıyor.

Ülkenin çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları kapsam dışı tutan düzenleme, Aralık 2019'dan mart ayının ortalarına kadar protesto edilmişti.

Yeni Delhi'de 23 Şubat'ta başlayan ve yaklaşık 5 gün süren protestolar ve şiddet olaylarında, bir emniyet amiri ve istihbarat görevlisi ile 51 sivil hayatını kaybetmişti.

Başkentin dışında farklı bölgelerde düzenlenen protestolarda 28, ülke genelinde ise 79 sivil yaşamını yitirmişti.

Delhi polisi, gösterilerin ardından çoğu Müslüman birçok aktivisti gözaltına almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

Son dakika gündem: Pencereden atıldığı iddia edilen Safiye'nin avukatı: Olay kasten öldürmeye teşebbüs
Son dakika gündem: Pencereden atıldığı iddia edilen Safiye'nin avukatı: Olay kasten öldürmeye teşebbüs
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Angela Merkel Muharrem İnce Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emel Sayın Şeyma Subaşı Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Okay Yokuşlu Roland Garros Ahmet Nur Çebi Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hindistan'da protestolara katılan aktivistler kefaletle serbest bırakıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.06.2021 15:43:57. #1.13#

title