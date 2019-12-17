Hindistan'da protestolar sürüyor - YENİ DELHİ
Protesto gösterisinden detaylar Polis ve göstericiler arasında çıkan arbede Göstericilerden detaylar Polisin göstericiyi darp etmesi detay Zarar gören sokaklardan detaylar YENİ DELHİ - Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık...
Protesto gösterisinden detaylar
Polis ve göstericiler arasında çıkan arbede
Göstericilerden detaylar
Polisin göstericiyi darp etmesi detay
Zarar gören sokaklardan detaylar YENİ DELHİ - Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası'na karşı düzenlenen protesto gösterileri devam ediyor.