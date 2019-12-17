Hindistan'da protestolar sürüyor - YENİ DELHİ
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Hindistan'da protestolar sürüyor - YENİ DELHİ

Protesto gösterisinden detaylar Polis ve göstericiler arasında çıkan arbede Göstericilerden detaylar Polisin göstericiyi darp etmesi detay Zarar gören sokaklardan detaylar YENİ DELHİ - Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık...

17.12.2019 17:07 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:10

Protesto gösterisinden detaylar

Polis ve göstericiler arasında çıkan arbede

Göstericilerden detaylar

Polisin göstericiyi darp etmesi detay

Zarar gören sokaklardan detaylar - 'ın başkenti 'de, Pakistan, Afganistan ve 'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası'na karşı düzenlenen protesto gösterileri devam ediyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Hindistan'da protestolar sürüyor - YENİ DELHİ
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