: Hindistan'da protestolar sürüyor - YENİ DELHİ

17.12.2019 17:07 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:10

Protesto gösterisinden detaylar

Polis ve göstericiler arasında çıkan arbede

Göstericilerden detaylar

Polisin göstericiyi darp etmesi detay

Zarar gören sokaklardan detaylar YENİ DELHİ - Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası'na karşı düzenlenen protesto gösterileri devam ediyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu