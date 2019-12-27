Hindistan'da protestolar sürüyor
Protestocuların slogan atarak cadde ve sokaklarda ilerlemesi Protestocuların ellerinde dövizlerle yürüyüş detaylarıKALKÜTA - Hindistan'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak...
27.12.2019 19:53 | Son Güncelleme: 27.12.2019 19:55
Protestocuların slogan atarak cadde ve sokaklarda ilerlemesi
Protestocuların ellerinde dövizlerle yürüyüş detayları
KALKÜTA - Hindistan'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası'na karşı gösteriler devam ediyor. .
Kaynak: AA